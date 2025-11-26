Hong Kong proíbe importações de Santarém devido à gripe aviária

A região de Hong Kong proibiu ontem a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do distrito de Santarém, na sequência da detecção de casos de gripe aviária.

O Centro para a Segurança Alimentar (CFS, na sigla em inglês) de Hong Kong sublinhou que a decisão foi tomada “para proteger a saúde pública”, na sequência de notificações da Organização Mundial de Saúde Animal (WOAH, na sigla em inglês). De acordo com dados oficiais citados num comunicado do CFS, o território semiautónomo chinês não importou carne de ave ou derivados de Portugal nos primeiros nove meses de 2025.

O CFS disse já ter contactado as autoridades portuguesas e que vai acompanhar “de perto” a situação e as informações emitidas pela WOAH. “Serão tomadas as medidas adequadas em resposta ao desenvolvimento da situação”, acrescentou. O CFS também proibiu ontem, pelo mesmo motivo, a importação de carne de ave e derivados de algumas regiões da Polónia, Itália, Bélgica, Irlanda e Reino Unido.

Em 18 de novembro, Hong Kong já tinha proibido a importação de carne de ave e derivados, incluindo ovos, do distrito do Porto, na sequência da detecção de casos de gripe das aves. Medida semelhante foi tomada no dia seguinte pela vizinha região chinesa de Macau.

Doença confirmada

Na segunda-feira, a Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) portuguesa confirmou um foco de gripe aviária numa capoeira doméstica de galinhas e patos, no distrito de Santarém.

De acordo com informação publicada pela DGAV, o número total de focos detectados, este ano, subiu para 39. A DGAV tem vindo a alertar que o risco de disseminação da gripe das aves é, neste momento, elevado em Portugal e pediu a adopção de medidas de segurança.

As aves domésticas em estabelecimentos localizados nas zonas de alto risco, incluindo capoeiras domésticas e aves em cativeiro, têm de estar, obrigatoriamente, em cativeiro, de acordo com as regras determinadas pela DGAV.

Já nas zonas de protecção e vigilância é proibida a circulação de aves, o repovoamento de aves de espécies cinegéticas, feiras, mercados e exposições, a circulação de carne fresca e de ovos para incubação e para consumo humano, bem como a circulação de subprodutos animais.

A DGAV precisou que todas as infracções a estas normas serão punidas. Em 11 de Novembro, a DGAV alertou num edital que a gripe aviária provoca “mortalidade muito elevada, especialmente nas aves de capoeira”.

Tal tem “um impacto importante (…) na produção avícola, uma vez que constitui motivo de suspensão da comercialização de aves vivas e seus produtos nas zonas afetadas e pode ser motivo de impedimento de exportação de aves e produtos”, acrescentou. A transmissão do vírus H5N1 para humanos acontece raramente, tendo sido reportados casos esporádicos em todo o mundo. Contudo, quando ocorre, a infecção pode levar a um quadro clínico grave.