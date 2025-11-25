Ouro | Isenção fiscal no Interior ajuda Macau

A Associação das Ourivesarias de Macau disse ontem à Lusa que o recente corte numa isenção fiscal à compra de ouro na China continental poderá beneficiar o mercado do território. Desde 1 de Novembro que as autoridades chinesas reduziram de 13 por cento para 6 por cento a isenção sobre o Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) em certas compras de ouro efectuadas por empresas.

No entanto, Hong Kong e Macau não são abrangidas pela nova política. “Esta é uma boa notícia para a indústria”, disse a vice-presidente da Associação das Ourivesarias de Macau. “A diferença de preços entre a China continental e Macau alargou-se, levando a um aumento do negócio com visitantes que agora compram ouro aqui por necessidade”, acrescentou Lei Cheok Kuan.

Lei reconheceu que ainda não se registou um aumento imediato do volume de negócios, “devido a algumas pessoas da China continental não poderem vir imediatamente a Macau”.

Pequim impõe limites ao número e duração das visitas dos habitantes da China continental a Macau, assim como à vizinha Hong Kong. No entanto, Lei notou uma tendência clara: “entre aqueles que há muito se interessam por joalharia de ouro ou investem no metal, a diferença de preço é um factor significativo nas suas decisões de compra quando estão a visitar Macau”.

Impacto no outro lado

A mudança de política está a afectar o mercado da China continental. O World Gold Council notou nas redes sociais que os fabricantes e grossistas de joalharia de ouro chineses implementaram aumentos generalizados de preços, “com a subida a reflectir o encargo fiscal adicional suportado pelas empresas”.

O grupo joalheiro Chow Tai Fook anunciou a 3 de Novembro que “ajustou os preços” de alguns produtos e está a “gerir proactivamente o impacto do aumento dos custos na aquisição e produção de ouro”. O Chow Tai Fook, um dos maiores grupos chineses de joalharia, encerrou mais de mil lojas de retalho na China continental durante os primeiros nove meses de 2025, mantendo uma rede de 5.663 lojas.

Contudo, o World Gold Council esclareceu que os investidores em barras e moedas de ouro que comprem produtos de investimento directamente a membros da principal bolsa de ouro da China, a Shanghai Gold Exchange, “não serão afectados de forma alguma”.

O preço do ouro, historicamente considerado um activo de refúgio em tempos de incerteza, estava ontem a baixar 0,52 por cento, às 15h41, com a onça (equivalente a 31,1 gramas) a ser negociada a 4.094,5 dólares, longe do máximo histórico, 4.347,86 dólares, fixado a 20 de Outubro.