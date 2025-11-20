Marisco | Pequim volta a suspender importações do Japão

A China comunicou ao Japão que vai suspender as importações de marisco, disse ontem fonte do Governo japonês à agência de notícias Kyodo, em plena escalada de tensões entre os dois países devido a Taiwan.

O Japão voltou a exportar marisco para a China em 07 de Novembro, depois de Pequim suspender parcialmente a proibição imposta aos produtos do mar japoneses em Agosto de 2023, quando o país asiático começou a libertar água tratada da central nuclear de Fukushima, danificada pelo sismo e tsunami de março de 2011.

A reintrodução da proibição, que não foi confirmada pela China, surge numa altura de tensão entre os dois países devido a declarações recentes da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre uma possível intervenção japonesa num conflito que envolva Taiwan.

As autoridades chinesas terão informado as autoridades japonesas de que a nova suspensão é uma resposta ao interesse de Pequim em fiscalizar o derrame, de acordo com pormenores publicados pela emissora pública japonesa NHK. Pequim aprovou, em Junho passado, o reinício das importações de peixe e marisco do Japão, excepto de dez das 47 prefeituras, incluindo Fukushima e Miyagi, duas das mais afectadas pelas catástrofes naturais de há 14 anos.

Tóquio congratulou-se com a notícia, apesar de ter pedido ao país vizinho que retomasse todas as exportações deste tipo, que são fundamentais para a indústria pesqueira da região nordeste do Japão, afectada pela catástrofe.

Este novo episódio surge num momento de renovada tensão entre o Japão e a China, na sequência de comentários feitos pela líder japonesa no primeiro mês de mandato, que deram origem a uma crise diplomática que já afetou sectores como turismo, educação e entretenimento, com apelos mútuos ao boicote.