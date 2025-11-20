Xiaomi | Lucros mais do que duplicam até Setembro

China / ÁsiaXiaomi | Lucros mais do que duplicam até Setembro Hoje Macau - 20 Nov 2025 A empresa tecnológica chinesa Xiaomi mais do que duplicou os lucros (+140 por cento) até Setembro, para 4.256 milhões de euros, e alcançou o primeiro resultado positivo nas operações de veículos eléctricos e inteligência artificial (IA). Segundo os resultados enviados ontem à Bolsa de Hong Kong, onde está cotada, nos primeiros nove meses do ano, a empresa teve receitas de 340.371 milhões de yuans, um aumento de 32,5 por cento face ao ano anterior. Adicionalmente, entre Julho e Setembro, graças às vendas recorde de aproximadamente 109.000 veículos, os negócios de veículos eléctricos e de IA alcançaram um lucro bruto de cerca de 700 milhões de yuans. O presidente da Xiaomi, Lu Weibing, anunciou que a empresa espera entregar o seu 350.000 veículo do ano esta semana, o que significa que vai atingir o seu objectivo antes do previsto. A Xiaomi tem sido alvo de críticas por alguns acidentes mortais envolvendo os seus carros. A receita com produtos eléctricos e de IA quase triplicou (+199,2 por cento) no terceiro trimestre, atingindo aproximadamente 29 mil milhões de yuans, um crescimento que contrasta fortemente com o de 1,6 por cento dos ‘smartphones’ e outros dispositivos, que, no entanto, ainda representam três quartos da receita total. Lu Weibing alertou que o aumento do custo dos ‘chips’ pode ter um impacto negativo nos lucros dos fabricantes de telemóveis e previu aumentos de preços — como parte da transição dos seus produtos para um segmento ‘premium’ — para compensar esta queda.