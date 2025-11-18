IIM | Banda desenhada bilingue celebra Batalha de Macau de 1622

O Instituto Internacional de Macau (IIM), em co-edição com a Mandarina Books, vai lançar o livro de banda desenhada bilíngue “Vitória, vitória – episódio da nossa história”, que “oferece uma visão refrescante e notavelmente divertida sobre a Batalha de Macau de 1622, um episódio decisivo na história do território”, indica o IIM em comunicado.

O lançamento do livro, previsto para 4 de Dezembro a partir das 18h, realizar-se-á durante a feira de livros no pavilhão polidesportivo do Tap Seac, situado no Jardim Vasco da Gama. A apresentação vai estar a cargo de Rodrigo de Matos, cartoonista da obra, Miguel de Senna Fernandes, em representação da Associação dos Macaenses (ADM) e António Monteiro, Secretário-Geral do IIM.

Segundo o IIM, “Vitória, vitória – episódio da nossa história” é “mais do que uma simples recriação histórica”, seguindo uma linha satírica “inteligente e afectuosa”, seguindo a linha criativa do cartoonista Rodrigo de Matos.

Como o título deixa entender, a obra “aborda os eventos do cerco holandês de forma humorística e irreverente”, e “estabelece uma ligação espirituosa com as celebrações actuais do Dia de São João Baptista, padroeiro de Macau, cuja festa comemora precisamente essa vitória histórica. O resultado é uma obra que ri da História e das suas tradições, sem nunca deixar de as celebrar”.

A equipa que criou a banda desenhada é composta por António Monteiro na concepção, Rodrigo de Matos nas ilustrações e Catarina Mesquita no texto. A obra, que contou com o apoio financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Cultura, vai estar disponível em português e chinês, vai custar 180 patacas e poderá ser comprada nas livrarias de Macau e nas plataformas digitais do IIM e da Mandarina.