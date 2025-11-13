BNU | Lucros de 315,3 milhões de patacas até Setembro

Nos primeiros nove meses do ano, o Banco Nacional Ultramarino registou um resultado líquido não auditado de 315,3 milhões de patacas, o que representou uma redução de 128,9 milhões de patacas (29 por cento) em comparação com os primeiros nove meses de 2024.

De acordo com um comunicado da instituição, o rendimento líquido de juros entre Janeiro e Setembro deste ano caiu para 631,3 milhões de patacas, menos 121,9 milhões de patacas (queda de 16,2 por cento) em termos homólogos. Esta diferença foi explicada pela instituição como estando “principalmente” relacionada com a “evolução das taxas de juro”.

Todavia, a queda do rendimento líquida foi “parcialmente compensada por um aumento das comissões líquidas para 68,9 milhões” um aumento de 2,5 milhões de patacas face ao mesmo período do ano anterior. Na perspectiva do banco, o aumento das comissões reflecte a “a resiliência da actividade económica e um maior envolvimento dos clientes”.

As imparidades de crédito e de investimentos financeiros totalizaram 32,7 milhões de patacas, um crescimento de 27,8 por cento face ao mesmo período de 2024, quando o valor era de 25,6 milhões de patacas.

Os custos operacionais totalizaram 323,9 milhões de patacas, um aumento de 3,4 por cento em termos homólogos.

O crédito concedido atingiu 26,21 mil milhões de patacas em Setembro, um crescimento homólogo de 900 milhões de patacas, enquanto os depósitos dos clientes aumentaram 9,9 por cento para 36,42 mil milhões de patacas.