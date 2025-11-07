Sucesso de “troca de livros” leva IC a organizar mais sessões

O Instituto Cultural (IC) resolveu prolongar o prazo de realização da iniciativa “Troca de Livros”, que abrange diversas actividades nas bibliotecas públicas do território e bairros comunitários, a fim de incentivar a leitura.

Segundo um comunicado, a extensão do programa deve-se ao facto de “a actividade ter sido amplamente aclamada”, pelo que haverá mais sessões aos fins de semana durante este mês e também Dezembro, a fim de se “expandir ainda mais a circulação e a partilha de livros”.

Assim, decorrem este fim-de-semana, sábado e domingo, novas sessões de troca de livros na Praça de Luís de Camões, e depois no Largo do Lilau nos dias 27 e 28 de Dezembro. Estas duas sessões juntam-se às que já estavam agendadas antes para o Espaço Lateral do Jardim Cidade das Flores, nos dias 22 e 23 de Novembro. O horário de todas as sessões é das 12h às 18h.

Para estas sessões, descreve o IC, “os participantes precisam apenas de levar os livros que cumpram as regras de troca ao pessoal no local, seleccionando os preferidos e trocando-os por um número igual ao dos seus próprios livros”.

Normas a cumprir

As regras determinam que não podem ser trocados revistas, folhetos, guias para entrar numa escola, livros escolares, catálogos de eventos, livros infantis, anuários publicados não localmente, livros jurídicos, livros de preparação para exames, livros com conteúdo pornográfico e/ou violento, livros religiosos, livros sem licença de publicação ou com infracções aos Direitos de Autor, livros com páginas incompletas ou estragadas, volumes de livros pertencentes a uma colecção incompleta, livros com encadernação solta, com páginas fáceis de ser separadas ou com falta de páginas, livros com folhas escritas ou garatujadas e livros com mais de cinco exemplares.

A fim de manter a actualidade e a utilidade dos livros, não são aceites livros de ciência e engenharia publicados há mais de cinco anos, livros de informática editados há mais de três anos, guias turísticos editados há mais de dois anos. Cada pessoa poderá trocar no máximo de 20 livros durante o evento.