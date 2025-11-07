China-Brasil | Ding Xuexiang pede aprofundamento das relações

O vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, em visita ao Brasil, disse na quarta-feira que a China sempre viu e desenvolveu suas relações com o Brasil a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo e está pronta para trabalhar com o país para avançar solidamente na construção de uma comunidade China-Brasil com um futuro compartilhado. Ding, prestou estas declarações durante conversas com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República Federativa do Brasil, Rui Costa, indica a Xinhua.

Ding afirmou que, sob a orientação estratégica dos dois chefes de Estado, a construção de uma comunidade sino-brasileira com um futuro compartilhado e o alinhamento das estratégias de desenvolvimento dos dois países têm progredido sem obstáculos, e que a cooperação em vários campos alcançou resultados frutíferos e as relações bilaterais entraram no melhor período da história. O vice-primeiro-ministro pediu que os dois lados se tornem parceiros confiáveis nos seus respectivos caminhos para a modernização, reforcem o alinhamento de estratégias de desenvolvimento, promovam a cooperação em áreas-chave de forma eficiente e pragmática, e apoiem melhor o desenvolvimento comum e a revitalização de ambos os países.

Por sua vez, Costa disse que os povos dos dois países desfrutam de laços estreitos, e o povo brasileiro acredita cada vez mais que a cooperação com a China promoveu o desenvolvimento económico do Brasil e a melhoria da vida das pessoas, além de melhorar o bem-estar do povo brasileiro.