Foxconn | Investimento de quase 1,2 ME em centros de IA e de supercomputação

A tecnológica Foxconn anunciou terça-feira um investimento até 42 mil milhões de dólares taiwaneses para adquirir equipamentos destinados à construção de um centro de supercomputação e um centro de computação para inteligência artificial.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Taipé, onde está cotada, a empresa indicou que o investimento será realizado entre Dezembro de 2025 e Dezembro de 2026, com recurso a fundos próprios. Segundo a Foxconn, a operação visa “expandir a plataforma de serviços de computação em nuvem e acelerar o desenvolvimento das três principais plataformas inteligentes do grupo”.

Fundado em 1974, o grupo Foxconn é o maior fabricante mundial de dispositivos electrónicos por contrato, com fábricas e centros de pesquisa e desenvolvimento na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros. Tal como outras tecnológicas, a Foxconn beneficiou nos últimos meses do optimismo em torno do potencial da IA, tendo-se tornado um dos principais fabricantes dos servidores GB200 da norte-americana Nvidia.

No segundo trimestre, a empresa registou lucros líquidos de 44.361 milhões de dólares taiwaneses (1.242 milhões de euros), superando amplamente as previsões dos analistas e representando um crescimento homólogo de 27 por cento.

A fabricante sediada em Taiwan transformou a produção de servidores para IA numa das suas principais apostas e estima que as vendas destes equipamentos ultrapassem este ano um bilião de dólares taiwaneses (28.017 milhões de euros), o que representaria metade do seu negócio total de servidores.