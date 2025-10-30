Coreia do Sul | Trump não se reúne com Kim Jong-un

China / ÁsiaCoreia do Sul | Trump não se reúne com Kim Jong-un Hoje Macau - 30 Out 2025 O Presidente norte-americano, Donald Trump, esclareceu ontem que não se vai reunir com o homólogo norte-coreano, Kim Jong-un, durante a actual visita à península coreana, justificando-o com incompatibilidades de agenda. “Conheço muito bem Kim Jong-un. Damo-nos muito bem. Realmente, não vai dar para um encontro desta vez. O Presidente [chinês] Xi [Jinping] chega amanhã [hoje] e isso é muito importante para o Mundo, para todos nós”, disse Trump durante um almoço com o homólogo sul-coreano, Lee Jae-myung, na cidade de Gyeongjiyu. O chefe de Estado norte-americano acrescentou que deseja estar com o líder da Coreia do Norte e tinha esse objectivo neste périplo, mas “há outros compromissos”, embora a sua vontade seja “trabalhar duro com Kim Jong-un e todo o Mundo para resolver as coisas”. Trump vai regressar a Washington, após o encontro com o presidente chinês, coincidente com a cimeira de líderes do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC, na sigla inglesa). O actual chefe de Estado sul-coreano, no cargo desde Junho, tem-se mostrado mais favorável ao diálogo com o vizinho do norte do que o seu antecessor e enalteceu os esforços diplomáticos de Donald Trump. No primeiro mandato, o Presidente dos Estados Unidos da América reuniu-se três vezes com o representante máximo de Pyongyang, entre 2018 e 2019, e protagonizaram ambos um simbólico aperto de mãos na zona desmilitarizada da península coreana, embora sem qualquer resultado prático.