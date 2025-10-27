Timor-Leste | Realizado sonho que começou há quase meio século

O Presidente timorense, José Ramos-Horta, afirmou ontem que a adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) é a realização de um sonho, que começou há quase meio século.

“Hoje, realizámos um sonho que começou há quase meio século, uma visão de pertença regional que antecede a nossa própria independência. Lembro-me de ter discutido esta ideia quando era um jovem de 25 anos”, disse o chefe de Estado, citado num comunicado divulgado à imprensa.

Timor-Leste aderiu ontem à ASEAN durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização asiática, que decorre em Kuala Lumpur, na Malásia, tornando-se o seu 11.º estado-membro. “Quando apresentámos formalmente a candidatura, em 2011, o caminho ainda não estava definido e exigiu grande perseverança. Este sucesso pertence a muitos”, afirmou Ramos-Horta.

O também prémio Nobel da Paz, que testemunhou o momento da adesão em Kuala Lumpur, expressou a sua “profunda gratidão” a todos os líderes da ASEAN e prestou um reconhecimento especial ao apoio do antigo Presidente indonésio Susilo Bambang Yudhoyono.

“Agradeço igualmente a todos os líderes timorenses, passados e presentes, incluindo o Primeiro-Ministro Xanana Gusmão, pela sua liderança visionária e pelos incansáveis esforços para melhorar o bem-estar do nosso povo. Esta é uma vitória de toda a nação, um momento de imenso orgulho e de conquista partilhada”, acrescentou o Presidente timorense.

A ASEAN foi criada em 1967 pela Indonésia, Singapura, Tailândia, Malásia e Filipinas, e integrada mais tarde pelo Brunei Darussalam, o Camboja, o Laos, Myanmar e o Vietname. Com 676,6 milhões de habitantes, a ASEAN é a terceira região mais populosa do mundo, a seguir à Índia e China.