Japão | Nova PM quer “elevar aliança” com EUA

A nova primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou sábado que o seu país vai “elevar a aliança” com os Estados Unidos da América, depois de uma conversa telefónica “boa e franca” com o seu homólogo Donald Trump.

“Com ele, estou determinada a elevar a aliança Japão-EUA a patamares ainda mais elevados”, escreveu numa mensagem publicada na rede social X, na véspera de Trump começar um périplo pela Ásia. A primeira-ministra japonesa descreveu o Presidente norte-americano como “uma pessoa muito animada e divertida”.

Durante esta primeira conversa telefónica com Trump, dois dias antes da sua visita ao Japão na segunda-feira, Sanae Takaichi disse que “uma das principais prioridades” da sua administração era o reforço dos laços entre os dois países “diplomaticamente e em termos de segurança”.

Donald Trump quer que Tóquio, assim como outros aliados, aumente as suas despesas militares e Sanae Takaichi anunciou na sexta-feira, no seu primeiro discurso político, que o Japão iria aumentar o seu orçamento de defesa para 2 por cento do produto interno bruto (PIB) no próximo ano fiscal, dois anos antes das anteriores previsões.

Presidente do Partido Liberal Democrático, a conservadora Sanae Takaichi é a primeira mulher a ocupar as funções de chefe do governo do Japão, para as quais foi nomeada na terça-feira.