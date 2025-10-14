Xiaomi | Acções caem 6% após acidente com um carro da marca

As acções da tecnológica chinesa Xiaomi caíram ontem 5,71 por cento, após um acidente com um dos seus veículos eléctricos que se incendiou e provocou a morte do condutor. Segundo o portal noticioso The Paper, o condutor do modelo SU7 perdeu o controlo do veículo durante a madrugada de ontem e embateu numa avenida, na cidade de Chengdu, no centro da China, incendiando-se de imediato.

Testemunhas citadas pelo mesmo meio relataram que vários transeuntes tentaram apagar o fogo e abrir as portas, chegando a partir os vidros com objectos, mas o condutor ficou preso no interior. De acordo com relatos, o automóvel circulava a uma velocidade superior a 100 quilómetros por hora no momento em que tentou desviar-se de outro carro que reduziu a marcha para virar à direita. Os bombeiros de Chengdu continuam a investigar as causas do acidente.

A queda de ontem levou as acções da Xiaomi ao nível mais baixo desde Abril, quando um acidente semelhante – também envolvendo um veículo eléctrico da marca que se incendiou numa autoestrada no leste da China e causou três mortes – provocou um forte recuo no valor de mercado da empresa. Apesar disso, as acções acumulam uma valorização de 44,35 por cento desde o início do ano.

Tradicionalmente associada à produção de telemóveis e dispositivos inteligentes, a Xiaomi tem apostado na diversificação do seu negócio com a entrada no competitivo sector dos veículos eléctricos, dominado na China por marcas como a BYD e a Tesla.