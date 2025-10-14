Diplomacia | Anunciada visitada de MNE espanhol esta semana

O ministro espanhol dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, realizará uma visita oficial à China entre hoje e amanhã, a convite do homólogo chinês, Wang Yi, anunciou ontem a diplomacia chinesa. Em comunicado, a diplomacia chinesa destacou os “estreitos intercâmbios” entre Pequim e Madrid e classificou Espanha como “um importante parceiro estratégico na Europa”.

O porta-voz do ministério Lin Jian expressou confiança de que a visita de Albares “contribuirá para reforçar a cooperação bilateral”, salientando que os dois países “mantêm contactos de alto nível”, com uma confiança política “em consolidação” e uma cooperação prática que “tem produzido resultados frutíferos”, promovendo “o desenvolvimento económico e o bem-estar das populações de ambos os países”.

Lin recordou que este ano assinala o 20.º aniversário do estabelecimento da parceria estratégica integral entre China e Espanha, sublinhando que a deslocação do chefe da diplomacia espanhola permitirá “aprofundar o entendimento e o apoio mútuos” e “impulsionar o desenvolvimento de alto nível” da relação bilateral.

Segundo o porta-voz, as reuniões de Albares com dirigentes chineses abordarão “as relações bilaterais e questões internacionais e regionais de interesse comum”.

A visita de José Manuel Albares ocorre seis meses depois da deslocação do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, à China, em Abril, durante a qual se reuniu com o Presidente chinês, Xi Jinping. Nessa ocasião, Sánchez descreveu a China como um “parceiro indispensável para enfrentar os desafios globais” e defendeu o aprofundamento das relações tanto a nível bilateral como no quadro europeu.

A diplomacia chinesa classificou então a visita de Sánchez como “um êxito”, que demonstrou “a determinação de ambas as partes em ampliar os seus vínculos”.