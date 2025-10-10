“Hush!” | Quatro dezenas de bandas em dois dias de plena festa

Já é conhecido o cartaz da próxima edição do “Hush! Concertos na Praia x Festival do Bem-Estar Desportivo Urbano”, a acontecer entre os dias 18 e 19 deste mês na praia de Hac-Sá, Coloane. Este domingo, dia 12, terá lugar uma pré-apresentação nas Oficinas Navais nº 1, com Lobo e Shing02. Não faltam as habituais actividades culturais e de conexão ao bem-estar

Seis palcos, 40 bandas e cantores locais, dois dias. Estes são os números da próxima edição do “Hush! Concertos na Praia x Festival do Bem-Estar Desportivo Urbano”, agendada para os dias 18 e 19 de Outubro na praia de Hac-Sá. Porém, este fim-de-semana, nomeadamente domingo, o público em geral e os amantes de música em particular poderão desfrutar um pouco daquilo que virá depois, com a actuação de Lobo e o rapper Shing02 nas Oficinas Navais nº1.

Lobo vai apresentar um “dj set”, mostrando as sonoridades que tem misturado e criado nos últimos anos. Radialista nos anos 90, nomeadamente na TDM Rádio Macau e a antiga Rádio Vilaverde, Lobo fundou, em 2000, a editora independente “4daz-le”, “que continua a ser a única do género até à data”, descreve a organização do “Hush!”.

Também este fim-de-semana, mas sábado, decorre o chamado “Prelúdio Festivo” nos bairros comunitários, com diversos espectáculos nas comunidades, concertos e a realização de workshops musicais.

Naquela que promete ser uma “maratona” de concertos mostra-se “a singularidade cultural da Ásia Oriental” em seis palcos, nomeadamente “Hot Wave”, “Music Chill”, “Hush! Kids – Parque Desportivo Infantil”, “Palco Wellfest”, “Jardim Desportivo” e “Desafio Fitness”. Assim, além da música, haverá actividades paralelas como “SUP Yoga”, o “Music Glow Run”, descrito como um “desfile musical para pais e filhos”; tendas de gastronomia e diversos workshops.

Pretende-se, com esta diversidade de oferta, dar a “conhecer ao público a singularidade da fusão cultural entre Oriente e Ocidente em Macau e “construir o papel” do território “como uma importante janela para o intercâmbio e a aprendizagem mútua entre as civilizações chinesa e ocidental”.

Areal animado

O grande destaque do festival vai, porém, para o “Hush! Concertos na Praia”, com 40 bandas e músicos de Macau a subir ao palco, além de dez grupos internacionais, nomeadamente SUMMERWARZ, do interior da China; os Balming Tiger, da Coreia do Sul; o baixista H.J. Freaks e ainda os Muque, grupo rock oriundo do Japão. Inclui-se ainda a actuação da jovem ukulelista Feng E e a banda feminina de metal MakeMake, ambos de Taiwan.

Outros nomes que pisam os palcos de Hac-Sá são os Concrete/Lotus, Blademark, Roberto Madan, No Rison, WhyOceans, IRIS MONDO, Ying May Supermarket, Cancer Game e Chong River Fusion, entre outros.

Tendo em conta a celebração do 20.º aniversário do “Hush! Concertos na Praia”, a organização decidiu convidar os organizadores de outros festivais na Ásia, nomeadamente o conhecido Clockenflap Music & Arts Festival de Hong Kong, do Strawberry Music Festival e do Midi Festival do Interior da China, entre outros. A ideia é que se possa estabelecer “uma plataforma regional de intercâmbio e proporcionar contactos de apresentação para bandas locais”.

Na parte desportiva, o “Festival do Bem-Estar Desportivo Urbano” traz a Coloane mais de 30 instrutores profissionais de fitness e ioga da Ásia, tal como o artista e instrutor de dança de Hong Kong, Fatboy@ERROR, o campeão de “Physical: 100 2ª Temporada” e a “superestrela” de CrossFit da Coreia do Sul, Amotti, bem como o formador de dança tailandês, Gun Gun. No total, haverá mais de 40 aulas de ginástica e dança em dois dias, pensadas para principiantes ou praticantes.

A organização do festival, que conta com o apoio de entidades como o Instituto Cultural ou o Instituto para os Assuntos Municipais, preparou transporte de autocarro gratuito para Coloane, com circulação entre a Praia de Hac Sá e Iao Hon, Fai Chi Kei, Taipa. O público pode ainda apanhar o autocarro gratuito do MGM Cotai em qualquer porto de Macau, com a excepção do Porto Qingmao, até ao Terminal B1 de Autocarros do MGM Cotai, podendo depois usar o serviço de autocarro gratuito do evento para se deslocar à Praia de Hac Sá. Os concertos do “Hush!” têm entrada gratuita, devendo ser adquiridos bilhetes para o “Festival do Bem-Estar Desportivo Urbano”.