Cinema | Casa de Macau em Lisboa exibe “Heritople”

Decorre na próxima quarta-feira, 15 de Outubro, a partir das 16h30, a sessão “CineMacau – Ciclo de Cinema Documental de Macau” na Casa de Macau em Lisboa. Será exibido o filme “Heritople”, de António Salas Sanmarful, realizado no ano passado, seguindo-se uma conversa com o próprio realizador que poderá estar presente por videoconferência.

As sessões de cinema na Casa de Macau têm a organização e curadoria de Ruka Borges, realizador ligado a Macau, e Gonçalo Magalhães, membro da direcção da Casa, que asseguram o enquadramento temático dos filmes.

O documentário em causa foi recentemente produzido por António Monteiro (IIM) e realizado por António Salas Sanmarful com apoio do Instituto Internacional de Macau, tendo ganho notoriedade na divulgação de Macau como cidade e/ou território de cultura híbrida única, embebida na sua herança e legado da relação Oriente Ocidente onde se assinala também o contributo dos macaenses nesta odisseia, descreve a organização do evento.

Assim, “Heritople” acaba por recolocar “a importância de Macau como património tangível e intangível do mundo dada as suas particularidades únicas e singulares por ocasião da efeméride dos 25 anos da edificação da RAEM como realidade no contexto da República Popular da China”.