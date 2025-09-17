Timor-Leste | Segundo dia de protestos termina com dança e recolha do lixo

O segundo dia de protestos de estudantes em Díli contra as regalias dos deputados timorenses terminou com dança e recolha de lixo, depois de uma intensa troca de gás lacrimogéneo e pedras entre manifestantes e polícia

Ao início da manhã de ontem, os jovens iniciaram a manifestação em frente à Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) e junto ao parlamento sob um forte dispositivo policial, que condicionou os manifestantes e acabou por os empurrar para dentro do estabelecimento de ensino.

Depois de negociações entre estudantes e as forças de segurança, a polícia permitiu a manifestação mais ao cimo da Avenida de Lisboa, onde fica situado o Parlamento Nacional, a UNTL e o Arquivo do Museu da Resistência. Mas os ânimos exaltaram-se e rapidamente começou a ser disparado gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que responderam com o arremesso de pedras e pneus queimados nas estradas, tendo sido incendiada uma viatura do Estado.

Os distúrbios afectaram a zona do Palácio do Governo, do Banco Nacional Ultramarino, do Páteo, da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL) e do Ministério da Justiça.

Ao início da tarde, após novas negociações entre manifestante e polícias, o dispositivo das forças de segurança foi reduzido e os jovens voltaram para a frente da UNTL e do Parlamento Nacional para terminar o segundo dia de protesto.

“Os 65 deputados que estão actualmente no Parlamento Nacional não representam o povo timorense, não discutem os interesses legítimos do povo. Os deputados aproveitam o cargo para atingir os seus direitos pessoais, de grupo e partidários, mas não se responsabilizam pelo sofrimento que o povo enfrenta”, disse à Lusa o estudante César João Batista.

Vicentino da Costa Lemos também criticou a actuação dos deputados “malandros”, salientando que os universitários estão a representar a voz do povo. “Os deputados tomam decisões malandras e nós vamos lutar contra. A resistência dos universitários, firmeza sem reserva, a luta continua”, afirmou Vicentino da Costa Lemos.

Junto ao parlamento, os jovens gritaram palavras de ordem contra os deputados, mas também dançaram músicas tradicionais timorenses. O protesto terminou de forma pacífica, com os estudantes a serem convocados para o último dia de manifestação, que se realiza hoje. No fim, os jovens recolheram o lixo, incluindo os pneus queimados, deixados pelas várias ruas por onde passaram em confronto com a polícia.

Ruas em chamas

Os bombeiros de Timor-Leste apoiaram as forças de segurança com quatro viaturas e a apagar os fogos provocados pelos manifestantes em Díli, que protestam contra as regalias dos deputados. “Este acontecimento obrigou-nos urgentemente a intervir para apoiar a polícia em incêndios ligeiros. Considerámos necessário combater desde logo estas pequenas situações”, disse à Lusa Aníbal o director nacional dos bombeiros, Paulo de Oliveira Maia, enquanto se encontrava no terreno a apagar pneus incendiados por estudantes em frente à zona de Benfica.

“Quando há um alerta, nós respondemos de imediato e a nossa intervenção procura evitar que um incêndio se transforme em algo grave que possa afectar recursos importantes. É essa a nossa intervenção, de caráter preventivo”, afirmou o director. O responsável disse que, até ao momento, os estudantes incendiaram apenas objectos ligeiros, como pneus.

“As nossas viaturas de bombeiros também sofreram alguns danos, mas algumas, devido à protecção existente, não chegaram a ser atingidas. Sempre que há manifestações, deparamo-nos com estas condições e situações”, acrescentou Oliveira Maia.

A polícia timorense conseguiu deter ontem dois estudantes do sexo masculino, que foram levados para a esquadra.

Um deles, Nilton Xavier Belo, afirmou que durante a manifestação houve desentendimentos entre a Polícia Nacional de Timor-Leste e os estudantes. “Estou pronto para assumir a responsabilidade pelo acto que acabou por ser provocado pelos meus colegas. Estou pronto para ser responsabilizado”, declarou o estudante. “Isto faz parte da democracia e da liberdade de opinião. Estou aqui para representar os meus colegas, mas em relação ao anarquismo, não pratiquei nenhum acto. Esta é a minha posição, não há nada que justifique a polícia deter-me”, afirmou o estudante da Universidade Nacional de Timor-Leste (UNTL), pedindo aos companheiros para continuarem a lutar.

Os estudantes de quatro universidades de Timor-Leste iniciaram segunda-feira um protesto contra as regalias dos deputados, que acabou por ser disperso com gás lacrimogéneo pela polícia, depois de os manifestantes atirarem pedras e outros objectos contra o Parlamento Nacional, onde decorria a abertura da terceira legislativa da sexta legislatura.