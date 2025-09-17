Diplomacia | MNE defende que China e Europa “devem ser amigos”

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, defendeu que “China e Europa devem ser amigas, não rivais, e cooperar, não confrontar-se”, durante um périplo pela Europa, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

De acordo com o porta-voz da diplomacia chinesa Lin Jian, Wang expressou durante o périplo, que incluiu paragens na Áustria, Eslovénia e Polónia, o desejo de que estes países “contribuam para o desenvolvimento saudável e estável das relações entre a China e a União Europeia”, numa altura em que Pequim tenta reforçar os laços com o bloco europeu, face ao agravamento das tensões com os Estados Unidos.

Durante a viagem, que decorreu entre sexta-feira e ontem, Wang criticou “a hegemonia unilateral” num contexto internacional “turbulento e complexo”, numa alusão indirecta a Washington. Em resposta, os líderes dos três países visitados manifestaram apoio ao multilateralismo, à autoridade das Nações Unidas e ao reforço da paz e do desenvolvimento globais, afirmou o porta-voz.

A guerra na Ucrânia foi um dos temas centrais da agenda. Em Viena, a ministra austríaca Beate Meinl-Reisinger apelou a Pequim para exercer a sua influência sobre Moscovo no sentido de pôr fim à invasão, reiterando a disponibilidade da Áustria para acolher futuras negociações.

Em Liubliana, a ministra eslovena dos Negócios Estrangeiros, Tanja Fajon, apelou à China para ajudar a alcançar uma paz “justa e duradoura”, enquanto em Varsóvia, as autoridades polacas pediram medidas contra as “acções destrutivas da Rússia” e as provocações por parte da Bielorrússia.