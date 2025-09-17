Comércio | DiDi investirá 320 ME na sua filial de entregas no Brasil

O grupo chinês DiDi vai investir dois mil milhões de reais (320 milhões de euros) na expansão da plataforma de entregas 99Food no Brasil, anunciou ontem a Presidência brasileira. A aplicação, que visa competir com a brasileira iFood e a colombiana Rappi, já opera em São Paulo (sudeste) e Goiânia (centro-oeste).

Com o novo investimento, a empresa pretende estender os serviços a pelo menos 15 capitais regionais até ao final de 2025 e atingir 20 até Janeiro de 2026, informou o grupo, após uma reunião entre o presidente da DiDi, Will Cheng Wei, e o chefe de Estado brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo o comunicado, os fundos servirão também para apoiar a criação de infra-estruturas para estafetas, com pelo menos 50 milhões de reais (oito milhões de euros) destinados à construção de postos físicos em várias cidades, com casas de banho, locais de descanso, carregadores de telemóveis e fornecimento de água. Está igualmente previsto um programa de crédito para a compra ou aluguer de motas eléctricas das empresas Galgo, Riba e Vammo, que poderá beneficiar até 600 mil estafetas ao longo de cinco anos.

O montante total deste programa, de até seis mil milhões de reais (967 milhões de euros), não está incluído no investimento de dois mil milhões de reais anunciado.

A DiDi também assinará uma parceria com o fabricante chinês de motas eléctricas Yadea, que possui uma fábrica em Manaus (norte), para produzir veículos a serem oferecidos em condições preferenciais aos entregadores da 99Food. “Esse investimento reforça o papel central do Brasil na estratégia global da DiDi. Poucos mercados combinam escala, inovação e oportunidades como o brasileiro”, declarou Cheng, citado no comunicado.

O mercado de entregas por aplicação no Brasil é atualmente dominado pela iFood, com cerca de 50 milhões de utilizadores, enquanto a Rappi afirma contar com 20 milhões.