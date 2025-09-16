Xangai | Adolescentes multados por urinarem em panela de ‘hot pot’

Um tribunal de Xangai condenou dois adolescentes que urinaram num ‘hot pot’ a pagar uma multa de mais de 2 milhões de yuan. Segundo o portal de notícias local Shine, serão os pais desses jovens – ambos com 17 anos – que pagarão a multa, que ascende a 130.000 yuan pela limpeza e substituição de materiais e outros 2,07 milhões de yuan por perda de facturação, danos à reputação e despesas legais.

A empresa que opera o restaurante onde os factos ocorreram, a popular cadeia Haidilao, reclamava inicialmente até 23 milhões de yuan.

Depois de o vídeo se ter tornado viral nas redes sociais chinesas, a polícia de Xangai deteve os adolescentes, apelidados Tang e Wu. O tribunal considerou que ambos “cometeram actos deliberados que afectaram tanto a propriedade como a reputação” do restaurante afectado e que “permitiram conscientemente que o vídeo circulasse nas redes sociais, apesar do seu provável impacto social”.

Além disso, afirmou que os acusados eram “capazes de compreender a ilegalidade das suas acções e as consequências da denúncia”, acrescentando ainda que os pais “tinham iludido a sua obrigação de os supervisionar”.