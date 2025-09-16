Tailândia | Exercícios aéreos conjuntos marcados para este mês

As forças aéreas da China e da Tailândia vão realizar este mês, em território tailandês, a oitava edição do exercício militar conjunto ‘Falcon Strike’, anunciou ontem o Ministério da Defesa chinês.

De acordo com um comunicado divulgado na conta oficial do ministério na rede social WeChat, a China vai enviar “vários tipos de aeronaves” e unidades de defesa antiaérea terrestre para participar nas manobras, previstas para meados de Setembro. O objectivo é “elevar o nível técnico e tático das tropas envolvidas” e “aprofundar a confiança mútua e a cooperação pragmática” entre os dois exércitos, referiu o ministério.

Na edição anterior, realizada em Agosto de 2024, também na Tailândia, os exercícios prolongaram-se por 19 dias e envolveram caças J-10C da China e Gripen tailandeses, bem como treinos de combate aéreo dissimilar, apoio aéreo próximo, ataques de penetração e evacuações médicas em cenário de combate.

Os ‘Falcon Strike’ decorrem desde 2015 e fazem parte de uma série de manobras bilaterais que incluem também exercícios navais como os ‘Blue Strike’, cuja última edição ocorreu em Março passado, ao largo da província chinesa de Guangdong, com a participação de 11 navios e forças terrestres em treinos de ataque marítimo, defesa anti-míssil, resgate no mar e combate ao terrorismo.

A Tailândia tem procurado equilibrar as suas relações com os Estados Unidos e a China, mas tem vindo a aprofundar a cooperação militar com Pequim através deste tipo de exercícios conjuntos.