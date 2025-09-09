MNE | Pequim contra lista de países que detêm cidadãos dos EUA de forma injusta

A China declarou ontem a sua firme oposição à criação, pelos Estados Unidos, de uma lista negra de países onde cidadãos norte-americanos estão, segundo Washington, detidos de forma injusta – lista na qual Pequim deve figurar.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, assinou na sexta-feira um decreto que prevê a elaboração de uma lista negra de países a sancionar por alegadamente deterem norte-americanos para os utilizarem como moeda de troca. Um alto responsável, sob anonimato, indicou que os casos da China, do Irão e do Afeganistão seriam analisados com particular atenção.

“Alguns nos Estados Unidos fazem declarações totalmente enganosas e motivadas por segundas intenções. A China opõe-se firmemente a isso”, comentou Lin Jian, porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, durante uma conferência de imprensa.

“A China é um Estado de direito e a questão de supostas detenções injustificadas não se coloca”, acrescentou.

“Todos sabem que são os Estados Unidos que detêm o monopólio das detenções injustificadas, das detenções arbitrárias, da coerção diplomática, da justiça extraterritorial e das sanções unilaterais”, afirmou o porta-voz.