Charles Leong conquista título Lamborghini Super Trofeo

O piloto de Macau, Charles Leong Hon Chio, sagrou-se vencedor da classe PRO do Lamborghini Super Trofeo Asia no passado fim de semana, no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia. Este representa o primeiro título do piloto da RAEM em competições de Grande Turismo (GT) e o primeiro título de um campeonato alcançado ao serviço da SJM Theodore Racing.

Apesar de se encontrar doente e com ainda duas corridas por disputar no calendário da competição organizada pela prestigiada marca italiana de automóveis, Charles Leong e o jovem irlandês Alex Denning mostraram-se sempre extremamente rápidos na pista malaia. Venceram a primeira corrida do fim de semana, alcançando assim o sexto triunfo da temporada, e terminaram em segundo lugar na segunda corrida. Este segundo lugar elevou para 10 o número de pódios obtidos em 10 corridas, prolongando a impressionante série da equipa, que nunca terminou abaixo do segundo lugar.

Com duas corridas ainda por disputar nas Finais Mundiais do Lamborghini Super Trofeo, em Misano, Itália, em Novembro, a SJM Theodore Racing poderá concentrar-se em manter esta impressionante sequência de pódios, já com o principal objectivo da temporada alcançado. Charles Leong e Alex Denning encontram-se empatados no topo da classificação de pilotos e deverão concluir a temporada lado a lado, partilhando o mesmo Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2.

Sempre a somar

Para Charles Leong, este resultado é fruto de “um trabalho incrível da equipa. Conquistámos o campeonato graças a um grande esforço colectivo, sem grandes erros e com total consistência. Para a corrida, esperava mais grupo, mas foi difícil lutar contra os meus adversários com pneus novos. No final, segui o meu ritmo e gerimos os pneus para entregar o melhor carro ao Alex. Foi um fim de semana muito bom.”

Após ter terminado no segundo lugar da classificação deste mesmo troféu monomarca, o piloto de Macau soma este título aos que conquistou em tenra idade no Campeonato Asiático de Fórmula Renault e no Campeonato da China de Fórmula 4, para além das duas vitórias marcantes no Grande Prémio de Macau de Fórmula 4.

Obviamente satisfeito com os resultados obtidos pelos seus pupilos, Teddy Yip Jr., proprietário da SJM Theodore Racing, comentou: “Quero felicitar toda a equipa por este feito, resultado de um esforço colectivo ao longo da temporada e de anos anteriores. Os pilotos responderam de forma exemplar à pressão. Obrigado ao Charles, mesmo doente, e ao Alex, que realizou outro stint rápido e consistente, garantindo o décimo ‘top-2’ em dez corridas.”

A equipa Theodore Racing e a SJM têm apoiado Charles Leong desde 2021, quando conquistou o seu segundo triunfo na Fórmula 4 no Circuito da Guia. Em 2023, terminou muito próximo do colega de equipa Arvid Lindblad na corrida de Fórmula 4 do Grande Prémio de Macau, completando um triunfante 1-2 da SJM Theodore PREMA Racing. Ausente da edição do ano passado devido a compromissos no Lamborghini Super Trofeo Asia em Espanha, Charles Leong ainda não anunciou se participará na edição deste ano do Grande Prémio de Macau.