A jovem promessa do automobilismo de Macau, Charles Leong, vai fazer a próxima prova do Campeonato Europeu FIA de Fórmula 3 no próximo fim-de-semana no circuito inglês de Silverstone

O piloto de 16 anos vai conduzir um Dallara F317 Mercedes da Hitech Bullfrog GP, uma experiente estrutura inglesa que já inscreve três monolugares no principal campeonato internacional de Fórmula 3 e com quem Leong tem já uma ligação no novo campeonato asiático da especialidade. Esta primeira incursão do campeão em título da Fórmula 4 na China e da Fórmula Renault na Ásia tem como objectivo preparar a participação no final do ano na Taça do Mundo FIA de Fórmula 3 da 65ª edição do Grande Prémio de Macau.

“Preciso fazer algumas provas na Europa para poder participar no Grande Prémio de Macau no final do ano”, afirma Charles, também conhecido no meio automobilístico do território pelo seu nome chinês Leong Hon Chio, que teve um primeiro contacto com o seu novo bólide no País de Gales na pretérita semana. “Testei o carro no circuito de Pembrey e é um carro fantástico, diferente daquele que conduzo na Ásia.”

“Correr no Campeonato Europeu FIA de Fórmula 3 em Silverstone será um novo passo para mim, uma experiência completamente nova. Estou muito satisfeito por correr com a Hitech Bullfrog GP e acredito que a equipa me pode levar a um outro nível”, disse Leong antes de arrancar para terras de Sua Majestade na segunda-feira.

O último piloto da RAEM a competir no Circuito da Guia na prova de Fórmula 3 foi Andy Chang, na edição de 2016, que aos comandos de um Dallara F312-NBE da ThreeBond with T-Sport terminou a prova na 12ª posição da geral.

Bom início no asiático

Charles Leong esteve em destaque na prova de abertura do novo Campeonato Asiático FIA de Fórmula 3, que decorreu no mês de Julho, no circuito malaio de Sepang. Leong foi segundo classificado na primeira corrida, subindo novamente ao pódio no segundo embate, desta vez terminando na terceira posição. Infelizmente, um toque no início da terceira corrida atirou-o para o fundo do pelotão, vendo a bandeira de xadrez no décimo segundo lugar.

Apesar do infortúnio na terceira corrida, naquela que foi a sua estreia na categoria, Leong regressou a casa na terceira posição do campeonato. A competição asiática que é composta por cinco eventos continua no último fim-de-semana de Setembro com mais uma jornada tripla, desta vez no circuito de Ningbo, na China Continental.

Leong não tem mais nenhuma corrida do Campeonato Europeu FIA de Fórmula 3 agendada após esta participação em Silverstone, no entanto, segundo apurou o HM, é provável que compareça em pelo menos mais um evento dos quatro que ainda ficam a faltar.