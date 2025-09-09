Kiang Wu | Hospital planeia expansão do museu

A directora do Hospital Kiang Wu, Ung Pui Kun, revelou que está a planear expandir o museu para poder exibir mais conteúdos.

Em declarações à emissora RTHK, de Hong Kong, Ung afirmou ainda que está a ser estudada a prolongação do horário de funcionamento do museu, na sequência de ser classificado como o segundo memorial de guerra contra a agressão japonesa de nível nacional em Macau pelo Conselho de Estado da República Popular da China.

Segundo a Rádio Televisão de Hong Kong, a responsável apontou que os guias do museu são os funcionários e a equipa médica, por isso o hospital vai reforçar as acções de formação para que conheçam bem a história que devem transmitir aos residentes. Ung Pui Kun também espera que mais pessoas conheçam as contribuições históricas de Macau durante a guerra sino-japonesa através do museu, como a operação do resgate secreto de Hong Kong.