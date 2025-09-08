Ucrânia | China “opõe-se firmemente” a qualquer pressão dos EUA ou da Europa

A China disse sexta-feira opor-se a qualquer tipo de coerção, depois dos Estados Unidos terem pedido aos líderes europeus para aumentar a pressão económica sobre Pequim devido ao alegado apoio à máquina de guerra russa.

A China “opõe-se firmemente às chamadas pressões económicas” contra o país, tal como “se opõe à tendência de ser invocada para tudo”, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, em conferência de imprensa em Pequim. “A China não está na origem desta crise, nem é parte envolvida”, sublinhou.

Pequim reagia a declarações feitas na véspera pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, que instou a UE a “pressionar economicamente a China pelo apoio ao esforço de guerra da Rússia” na Ucrânia, de acordo com um responsável da Casa Branca.

O porta-voz escusou-se a comentar a recente decisão da Casa Branca de passar a referir o Departamento de Defesa como “Ministério da Guerra”, por considerar tratar-se de “um assunto interno dos Estados Unidos”.