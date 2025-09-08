GP Macau | Michael Rutter falha edição deste ano

Nove vezes vencedor do Grande Prémio de Macau, Michael Rutter, vai falhar a 72.ª edição do Grande Prémio de Macau. O carismático piloto britânico continua a recuperar do grave acidente sofrido na Isle of Man TT, no passado mês de Junho, e não está apto para lutar pela décima vitória

No início do Verão, na grande clássica de estrada, Michael Rutter caiu da moto na última volta da corrida de Supertwin, no local conhecido como 31st Milestone, e sofreu várias fracturas na coluna, entre as vértebras L2 e L5, sendo mesmo transferido por helicóptero para o hospital. O piloto de 53 anos foi também diagnosticado com uma fractura num tornozelo.

Depois de quase três meses afastado da competição, “The Blade”, como é conhecido no meio, fez o seu regresso ao motociclismo no último fim-de-semana de Agosto, participando na famosa volta de desfile da Classic TT, em cima de uma Honda RVF750 RC45, integrado numa homenagem aos modelos das décadas de 1980 e 1990. O motociclista mais bem-sucedido de sempre em Macau, onde conquistou a primeira das suas nove vitórias em 1998, voltou a subir para uma moto pela primeira vez no Classic TT, onde conduziu uma Honda RC45 na volta de desfile dedicada aos anos 1980 e 1990. No entanto, Rutter ainda não está preparado para regressar à competição, adiantou na pretérita semana a publicação irlandesa News Letter.

A sua última vitória foi alcançada no Circuito da Guia em 2019, ainda que não da forma como Rutter gostaria de ter aumentado o seu palmarés, já que o resultado foi decidido com base nas posições após apenas uma volta, depois de duas interrupções com bandeira vermelha que levaram ao cancelamento definitivo da corrida. Ainda com ambição de vencer uma décima vez na RAEM, no Grande Prémio de Motos de Macau do ano passado, profundamente afectado pelo mau tempo, Rutter ficou desapontado com o resultado, tendo-se qualificado com o quarto melhor tempo, numa prova em que o resultado da qualificação determinou as posições finais da corrida.

Antes do acidente na Isle of Man TT, Rutter tinha dito ao News Letter que queria viajar até Macau no final do ano. “Voltaremos a tentar, porque é outra corrida à qual gosto realmente de ir. É completamente única, fica do outro lado do mundo, num outro fuso horário, por isso é única”, referiu sem saber o que lhe esperava.

Outra grande dúvida

Rutter poderá não ser o único “histórico” do Grande Prémio de Motos de Macau a ficar de fora da edição deste ano, pois persistem muitas dúvidas em torno de Peter Hickman, também ele vítima de um acidente no evento da Ilha de Man. O acidente do britânico foi provocado por uma falha mecânica: a fixação do escape partiu, fazendo com que este entrasse em contacto com o pneu traseiro e provocasse um furo que levou à queda do experiente piloto. O vencedor de quatro edições sofreu lesões graves: fractura da clavícula e da omoplata esquerda, três costelas partidas, quatro vértebras fracturadas e ainda ferimentos faciais.

Numa publicação nas redes sociais, Hickman afirmou que tem trabalhado “muito arduamente” nos bastidores e chegou mesmo a realizar recentemente um teste em Cadwell Park. Três meses após o acidente, regressou, este fim de semana, ao popular British Superbike Championship, em Donington Park. O piloto de 38 anos ainda não recuperou a sua melhor forma e a exigência de um circuito citadino, como o de Macau, é muito superior à de um circuito convencional. Por isso, só nas próximas semanas se saberá se Hickman tentará conquistar a sua quinta vitória nas ruas de Macau, em 2025.

O 72.º Grande Prémio de Macau terá lugar entre os dias 13 e 16 de Novembro deste ano. Para além do 57.º Grande Prémio de Motos de Macau, o programa conta ainda com o Grande Prémio de Macau -Taça do Mundo de FR da FIA, a Taça GT Macau – Taça do Mundo de GT da FIA, a Corrida da Guia Macau – Kumho FIA TCR World Tour Event of Macau, a Corrida de Macau de Fórmula 4 – Taça do Mundo da Fórmula 4 da FIA, a Taça GT – Corrida da Grande Baía (GT4) e o Macau Roadsport Challenge.