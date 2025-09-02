SCO | Índia com “Tolerância zero” contra terrorismo, separatismo e extremismo

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, apelou ontem à adopção de uma política de “tolerância zero” contra o terrorismo transfronteiriço, o separatismo e o extremismo, durante a cimeira da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).

Segundo a imprensa indiana, Modi afirmou que o terrorismo “continua a ser a maior ameaça à paz regional” e propôs a criação de um quadro abrangente ao nível da SCO para combater o financiamento de grupos terroristas e a radicalização, com base nas experiências de “desradicalização” aplicadas na Índia.

O chefe do Governo indiano alertou para os “desafios emergentes” enfrentados pelos Estados membros, como o ciberterrorismo e o uso de dispositivos não tripulados, e defendeu que a organização deve responder a estas ameaças.

Modi valorizou os progressos registados no âmbito da Estrutura Regional Antiterrorista (RATS) da SCO, bem como os esforços para reforçar a conectividade económica e os intercâmbios culturais, segundo o jornal India Today.

“A Índia sofre com o flagelo do terrorismo há mais de 40 anos. Recentemente, vimos o seu pior rosto em Pahalgam”, afirmou, referindo-se ao ataque ocorrido em 22 de Abril na Caxemira administrada pela Índia, que provocou 26 mortos e desencadeou uma ofensiva militar indiana contra o Paquistão.

As tensões entre Nova Deli e Islamabade têm marcado as divergências internas da SCO nos últimos meses. A reunião de ministros da Defesa da SCO, realizada em Junho na cidade chinesa de Qingdao, terminou sem uma declaração conjunta devido a desacordos entre Índia e Paquistão sobre a definição de terrorismo.

Cimeira abrangente

Modi afirmou ainda que a Índia tem tido um papel “muito positivo” como membro da SCO e que a sua visão para o bloco assenta em “três pilares fundamentais: segurança, conectividade e oportunidade”.

Apenas órgãos de comunicação dos países membros da SCO têm acesso directo à reunião, enquanto o resto da imprensa se encontra numa sala separada, onde apenas foi transmitido o discurso do Presidente chinês, Xi Jinping.

Modi reuniu-se no domingo com Xi, que afirmou que a China e a Índia devem ser “parceiros e não rivais”, após anos de disputas entre as duas maiores potências da Ásia. O dia de ontem foi centrado na reunião entre os líderes dos países membros, mas incluiu também uma sessão alargada com a presença de responsáveis de organizações internacionais e líderes de países convidados.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, foram assinados vários acordos nas áreas da segurança, economia e cultura, naquela que Pequim descreve como a cimeira “mais abrangente” desde a fundação da SCO.