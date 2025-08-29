Jogo | SJM volta aos prejuízos na primeira metade de 2025

A concessionária do jogo em Macau SJM Holdings admitiu ontem que voltou a registar prejuízos na primeira metade de 2025, após ter começado o ano com lucros.

Num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, a empresa revelou um prejuízo de 182 milhões de dólares de Hong Kong durante o primeiro semestre deste ano, mais 12,3 por cento do que no mesmo período de 2024.

Entre Janeiro e Março, o grupo fundado pelo falecido magnata do jogo Stanley Ho Hung Sun tinha registado um lucro de 31 milhões de dólares de Hong Kong. A SJM terminou 2024 com um lucro de três milhões de dólares de Hong Kong, após perdas sem precedentes durante quatro anos consecutivos.

Os casinos da operadora arrecadaram 14,8 mil milhões de dólares de Hong Kong na primeira metade de 2025, mais 7,5 por cento do que em igual período do ano passado. Já as receitas não jogo subiram 11,9 por cento, para mais de mil milhões de dólares de Hong Kong.

Apesar do aumento das receitas, o lucro operacional da empresa desceu 5,1 por cento, para 1,65 mil milhões de dólares de Hong Kong. A dívida da SJM voltou a aumentar no segundo trimestre, atingindo 27,3 mil milhões de dólares de Hong Kong no final de Junho, mais 2 por cento do que no final de Março.

Distribuição de massas

Em Junho, a agência de notação financeira Fitch Ratings manteve a classificação da dívida da SJM, apesar de a concessionária ter decidido terminar, até 31 de Dezembro, a exploração de sete ‘casinos-satélite’.

Os ‘casinos-satélite’, sob a alçada de três das seis concessionárias de jogo a operar em Macau, são geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002. Quando a legislação que regula os casinos foi alterada, em 2022, estabeleceu-se o final de 2025 como data limite para terminar a actividade destes espaços de jogo.

A SJM decidiu tentar a aquisição da propriedade dos hotéis onde se localizam dois ‘casinos-satélite’ – Ponte 16 e Casino Royal Arc – e pedir às autoridades para assumir a gestão directa dos espaços. O mercado de massas, cujas receitas subiram 7,1 por cento, representou 83 por cento das receitas de todos os casinos da SJM, enquanto as receitas do jogo VIP decresceram 6,6 por cento na primeira metade.

As grandes apostas, que em 2019 representavam 46,2 por cento das receitas da indústria do jogo em Macau, foram afectadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em Novembro de 2021.

O antigo director executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado, em Janeiro de 2023, a 18 anos de prisão.

Também ontem, a SJM disse que vai pagar 529 milhões de dólares de Hong Kong (à companhia-mãe, a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, para adquirir parte do hotel Lisboa e assim expandir o casino já existente na propriedade.