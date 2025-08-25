Taiwan | China diz que “separatismo” está “condenado ao fracasso”

A tentativa fracassada de destituir sete deputados da oposição de Taiwan demonstra que o “separatismo” favorável à “independência” da ilha “vai contra a vontade do povo e está condenado ao fracasso”, afirmou ontem o Governo Chinês.

Centenas de milhares de taiwaneses foram às urnas no sábado para votar a destituição de sete deputados do Kuomintang (KMT), o principal partido da oposição de Taiwan, no âmbito da segunda volta de um referendo revogatório realizada no território.

De acordo com dados da Comissão Eleitoral Central, nenhuma das sete propostas de destituição atingiu o limite mínimo de 25 por cento dos votos favoráveis no respectivo distrito, nem conseguiu reunir mais votos positivos do que negativos.

A votação fazia parte da segunda volta de um referendo destinado a destituir 31 dos 39 legisladores do KMT eleitos por voto directo em Janeiro de 2024.

Na primeira volta, realizada em 26 de Julho, nenhuma das 24 iniciativas de destituição prosperou, o que representou um duro revés para o Partido Democrático Progressista (PDP) no poder, que procurava recuperar o controlo de um Parlamento dominado pelo KMT e pelo minoritário Partido Popular de Taiwan (PPT).

“Depois da primeira volta da votação, em 26 de Julho, o povo de Taiwan voltou a dizer ‘não’ à maliciosa farsa política do PDP”, declarou ontem o porta-voz do Gabinete de Assuntos de Taiwan do Executivo chinês, Zhu Fenglian, em declarações recolhidas pela agência Xinhua.