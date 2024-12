Taiwan | Nova linha telefónica sobre riscos de viajar para China, Macau e Hong Kong

Taiwan anunciou ontem a criação de linhas telefónicas directas para informar os seus cidadãos de riscos para a sua “segurança pessoal” quando viajam para a China continental, Macau e Hong Kong.

O Conselho dos Assuntos Continentais (MAC), o principal órgão político de Taiwan responsável pelas relações com a China continental e as suas duas regiões administrativas especiais, anunciou ainda a elevação do seu aviso aos viajantes para a China para o segundo nível de alerta mais elevado.

Estas linhas directas ajudarão a “responder a questões sobre o funcionamento do sistema ou sobre os riscos de segurança pessoal associados às viagens” para a China, Hong Kong ou Macau, declarou o MAC, em comunicado.

Embora os taiwaneses não sejam obrigados a registar as suas viagens para a China, o número dos que o fizeram este ano disparou, de acordo com os dados divulgados pelo MAC.

Entre Janeiro e Outubro, o número de pessoas que se registaram antes de viajar para a China continental aumentou cerca de 14 vezes, em relação ao ano passado, segundo o MAC. Os registos para Hong Kong e Macau “ultrapassaram cinco vezes o total do mesmo período do ano passado”.