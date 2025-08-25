Bloomberg | Jornalista forçada a sair de Hong Kong

China / ÁsiaBloomberg | Jornalista forçada a sair de Hong Kong Hoje Macau - 25 Ago 2025 Uma jornalista que trabalha em Hong Kong para a agência norte-americana de notícias Bloomberg News anunciou sábado que terá de deixar o território chinês, depois das autoridades terem recusado renovar o seu visto. “Ao fim de seis anos a cobrir Hong Kong, e grávida de oito meses, estou muito triste por deixar os meus colegas, os meus amigos e o lugar que considerava o meu lar”, escreveu Rebecca Choong Wilkins, responsável pela cobertura da política e economia asiáticas na agência de notícias especializada em economia. Contactados pela AFP, os serviços de imigração de Hong Kong responderam que não comentam casos individuais, acrescentando que “agem em conformidade com as leis e políticas em vigor”. A Bloomberg, através de um porta-voz, declarou não querer “comentar em detalhe a situação”, garantindo, no entanto, “apoiar totalmente” a jornalista e estar a “trabalhar pelas vias adequadas para tentar resolver o problema”. O clube da imprensa estrangeira de Hong Kong denunciou o que considerou uma decisão injustificada das autoridades, que, segundo a organização, “reforça as preocupações generalizadas sobre a erosão da liberdade de imprensa” na antiga colónia britânica.