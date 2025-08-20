Japão | Moçambique e Cabo Verde em conferência sobre África

O Presidente de Moçambique e o primeiro-ministro de Cabo Verde são alguns dos dirigentes africanos que participam na 9.ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento de África (TICAD 9), que decorre esta semana em Yokohama.

Com o tema ‘Fortalecimento das parcerias para o desenvolvimento sustentável do continente africano’, a conferência reúne dezenas de personalidades políticas, académicas e financeiras, incluindo o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para debater o apoio do Japão ao desenvolvimento africano, e é organizada pelo Governo nipónico e pelo Banco Mundial.

O Presidente de Moçambique, Daniel Chapo, lidera a delegação que é composta, entre outros, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, do Transporte e Logística, dos Recursos Minerais e Energia, e da Saúde.

“À margem da cimeira, o Presidente da República irá manter encontros com o primeiro-ministro do Japão, entidades de instituições governamentais, parlamentares e responsáveis de empresas japonesas com interesses em Moçambique, bem assim com a comunidade moçambicana residente no Japão”, lê-se na nota enviada à imprensa pela presidência moçambicana.

Também Cabo Verde estará representado a alto nível, com a presença do primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva, que vai intervir no evento temático sobre ‘Construir um Sistema Alimentar Resiliente e uma Economia Local em África, ancorada na Economia Azul e na Agricultura’, organizado pela Sasakawa Peace Foundation, e que contará também com a participação do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba.

“Este evento visa reforçar a cooperação internacional em sectores estratégicos como a economia azul sustentável, a gestão de recursos marinhos e a agricultura, áreas nas quais Cabo Verde e Japão podem assumir liderança a nível regional e internacional”, lê-se no comunicado do governo de Cabo Verde, no qual se aponta que o chefe de governo manterá também vários “encontros bilaterais, incluindo uma reunião com o seu homólogo japonês”.

Acordos na mesa

De acordo com a imprensa japonesa, o governo e empresas locais deverão assinar mais de 300 memorandos de entendimento com os responsáveis políticos e líderes empresariais africanos que se deslocaram a Yokohama, nos arredores de Tóquio, para participar na conferência.

De acordo com a agência de notícias Nikkei, estes memorandos têm como objectivo ajudar os governos das nações africanas a importar produtos japoneses em várias áreas, incluindo a saúde e a agricultura, através da redução ou até isenção de tarifas.

Num artigo de opinião publicado na revista African Business, o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, defendeu que a TICAD é mais do que um fórum, “é uma plataforma vibrante e viva para forjar parcerias mais profundas, gerar soluções inovadoras e construir uma visão comum para um futuro próspero e sustentável para a África e o mundo”.

No artigo, o chefe do Executivo nipónico aponta três objectivos para o encontro: impulsionar o crescimento económico sustentável através da liderança do setor privado, capacitar jovens e mulheres, e fortalecer a integração regional e a conectividade.

A TICAD decorre de quarta-feira a sexta-feira, com dezenas de encontros e debates sobre o desenvolvimento de África.