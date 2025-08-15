Taiwan | Líder de apela ao “não” em referendo sobre nuclear

O líder de Taiwan, William Lai, apelou aos taiwaneses para que, no referendo de 23 de agosto, votem contra a reactivação da última central nuclear na ilha, localizada no condado de Pingtung (sul), noticiou o Taipei Times. Lai assegurou que a realização do referendo antes de o Governo poder efectuar avaliações de segurança é “uma negação” do direito da população a tomar “decisões informadas”. “Irei às urnas no sábado da próxima semana para votar ‘não’, como todos nós devemos fazer”, disse o dirigente na quarta-feira.

O referendo, promovido pelos dois principais partidos da oposição, o Kuomintang (KMT) e o Partido Popular de Taiwan (TPP), coloca a seguinte questão: “Concorda que a central nuclear de Maanshan continue a funcionar após a aprovação pela autoridade competente e confirmação de que não existem problemas de segurança?”

De acordo com a lei taiwanesa relativa aos referendos, a proposta de reactivação da central é aprovada se os votos a favor superarem os contra e representarem, pelo menos, um quarto de todos os eleitores elegíveis.

O encerramento do reactor número 2 da central de Maanshan, em Maio, marcou o fim da energia nuclear em Taiwan, após o desmantelamento progressivo dos reactores das centrais de Chinshan e Kuosheng – ambas localizadas no distrito norte de Nova Taipé – entre 2018 e 2023.