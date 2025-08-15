Economia | Lucros da Lenovo disparam 108%

A tecnológica chinesa Lenovo, maior fabricante mundial de computadores pessoais, registou um lucro líquido de 505 milhões de dólares no primeiro trimestre fiscal (abril-junho), uma subida homóloga de 108%, foi ontem anunciado. Em comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong, onde está cotada, a empresa indicou que a faturação ascendeu a 18.830 milhões de dólares, mais 22% em termos homólogos.

Todas as principais áreas de negócio – dispositivos inteligentes (IDG), soluções de infraestruturas (ISG) e soluções e serviços (SSG) – registaram aumentos de dois dígitos nas receitas. A divisão de computadores pessoais e produtos relacionados cresceu 18% em termos homólogos, atingindo uma quota de mercado global de 24,6%, a mais elevada da sua história, enquanto as actividades não relacionadas com computadores representaram 47% da facturação total, o mesmo nível de há um ano. No segmento de infraestruturas, as receitas aumentaram 36%, enquanto a área de soluções e serviços registou uma subida de 20%.

A empresa destacou que a sua estratégia de “Inteligência Artificial híbrida” – que combina capacidades em dispositivos, infraestruturas e serviços – está a impulsionar o crescimento e que o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D) aumentou 10% no trimestre, para 524 milhões de dólares (447 milhões de euros).

O aumento dos lucros e das receitas coincidiu com a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, em abril, que chegaram a equivaler a um embargo comercial ‘de facto’ entre as duas potências, antes de ser alcançada uma trégua que se mantém até agora. A Lenovo afirmou que “continuará a enfrentar a volatilidade do mercado com a sua agilidade operacional e vasta experiência”.

Após a divulgação dos resultados, as acções da Lenovo em Hong Kong caíram 3,3%. Desde o início do ano, acumularam uma valorização de 13,89%.