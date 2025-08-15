Electrónica | Lucros da Foxconn sobem 27%

China / ÁsiaElectrónica | Lucros da Foxconn sobem 27% Hoje Macau - 15 Ago 2025 Os lucros da Foxconn, maior montadora mundial de produtos electrónicos, atingiram 44.361 milhões de dólares taiwaneses (1.265 milhões de euros) no segundo trimestre de 2025, um aumento homólogo de 27%, anunciou a empresa. O resultado, acima das previsões dos analistas, foi impulsionado pela procura global de servidores e produtos na nuvem, que representaram 41% das vendas entre abril e junho, ultrapassando pela primeira vez os produtos electrónicos de consumo (35%). A faturação do trimestre totalizou 1,79 biliões de dólares taiwaneses (51.166 milhões de euros), mais 16% do que no mesmo período do ano anterior, segundo a tecnológica sediada na cidade de Novo Taipé, no norte de Taiwan. Para o resto do ano, o grupo cortou as previsões de receitas na área de dispositivos eletrónicos e componentes, mas manteve expectativas elevadas para o negócio de servidores e melhorou as projeções para produtos de computação. No primeiro semestre, o lucro líquido subiu 51,56% em termos homólogos, para 86.469 milhões de dólares taiwaneses (2.466 milhões de euros), com receitas de 3,43 biliões de dólares taiwaneses (98.089 milhões de euros), mais 19,59%. A Foxconn aposta no fabrico de servidores para inteligência artificial, prevendo que as vendas ultrapassem este ano um bilião de dólares taiwaneses (28.534 milhões de euros), o equivalente a 50% do seu negócio total de servidores. A empresa espera que a receita deste segmento aumente mais de 170% em termos homólogos no terceiro trimestre, face a um crescimento de 60% entre abril e junho. No início do mês, a Foxconn anunciou a venda de uma antiga fábrica de veículos elétricos em Ohio (Estados Unidos) por cerca de 375 milhões de dólares (321 milhões de euros), no âmbito da aposta na inteligência artificial e em centros de dados avançados. Em julho, firmou uma “aliança estratégica” com a TECO Electric, um dos cinco maiores fabricantes de motores industriais, para construir centros de dados de IA e diversificar o negócio para além da produção de eletrónica de consumo, como o iPhone. Fundada em 1974, a Foxconn tem fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países, e é um dos principais fabricantes dos servidores GB200 da norte-americana Nvidia. As ações da Foxconn fecharam hoje na Bolsa de Taipé a subir 0,5%, para 199,5 dólares taiwaneses (5,69 euros), acumulando uma valorização de 9,32% desde o início do ano.