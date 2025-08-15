Electrónica | Lucros da Foxconn sobem 27%

Os lucros da Foxconn, maior montadora mundial de produtos electrónicos, atingiram 44.361 milhões de dólares taiwaneses (1.265 milhões de euros) no segundo trimestre de 2025, um aumento homólogo de 27%, anunciou a empresa. O resultado, acima das previsões dos analistas, foi impulsionado pela procura global de servidores e produtos na nuvem, que representaram 41% das vendas entre abril e junho, ultrapassando pela primeira vez os produtos electrónicos de consumo (35%).

A faturação do trimestre totalizou 1,79 biliões de dólares taiwaneses (51.166 milhões de euros), mais 16% do que no mesmo período do ano anterior, segundo a tecnológica sediada na cidade de Novo Taipé, no norte de Taiwan. Para o resto do ano, o grupo cortou as previsões de receitas na área de dispositivos eletrónicos e componentes, mas manteve expectativas elevadas para o negócio de servidores e melhorou as projeções para produtos de computação.

No primeiro semestre, o lucro líquido subiu 51,56% em termos homólogos, para 86.469 milhões de dólares taiwaneses (2.466 milhões de euros), com receitas de 3,43 biliões de dólares taiwaneses (98.089 milhões de euros), mais 19,59%.

A Foxconn aposta no fabrico de servidores para inteligência artificial, prevendo que as vendas ultrapassem este ano um bilião de dólares taiwaneses (28.534 milhões de euros), o equivalente a 50% do seu negócio total de servidores.

A empresa espera que a receita deste segmento aumente mais de 170% em termos homólogos no terceiro trimestre, face a um crescimento de 60% entre abril e junho.

No início do mês, a Foxconn anunciou a venda de uma antiga fábrica de veículos elétricos em Ohio (Estados Unidos) por cerca de 375 milhões de dólares (321 milhões de euros), no âmbito da aposta na inteligência artificial e em centros de dados avançados.

Em julho, firmou uma “aliança estratégica” com a TECO Electric, um dos cinco maiores fabricantes de motores industriais, para construir centros de dados de IA e diversificar o negócio para além da produção de eletrónica de consumo, como o iPhone.

Fundada em 1974, a Foxconn tem fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países, e é um dos principais fabricantes dos servidores GB200 da norte-americana Nvidia.

As ações da Foxconn fecharam hoje na Bolsa de Taipé a subir 0,5%, para 199,5 dólares taiwaneses (5,69 euros), acumulando uma valorização de 9,32% desde o início do ano.