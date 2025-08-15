Governo chinês lança políticas de subsídios a juros de empréstimos para estimular o consumo

Os planos de subsídios a juros de empréstimos para consumo individual e empresas de serviços devem impulsionar o consumo, que é um motor fundamental para a economia chinesa, afirmou um funcionário do Ministério do Comércio na passada quarta-feira.

Na sua mais recente iniciativa para estimular o consumo, a China revelou na terça-feira planos para oferecer subsídios a juros para empréstimos qualificados para consumo pessoal e empréstimos comerciais qualificados no sector de serviços.

“As políticas adoptam uma abordagem dupla, tanto do lado da procura quanto da oferta, coordenando esforços para fortalecer a capacidade de consumo e expandir a oferta efectiva”, disse Wang Bo, funcionário do Ministério do Comércio.

Em comparação com os subsídios fiscais directos anteriores, as duas políticas de subsídios a juros de empréstimos visam alavancar mais recursos financeiros para o sector de consumo real, disse o vice-ministro das Finanças, Liao Min.

Com uma taxa de subsídio a juros de empréstimos de 1%, cada 1 yuan de fundos de subsídio de juros provavelmente direcionará 100 yuans de fundos de empréstimos para o consumo dos residentes ou para a prestação de serviços no setor de consumo, de acordo com Liao. “As políticas terão um impacto positivo no estímulo ao consumo, particularmente na expansão do consumo de serviços”, observou Wang.

Os principais bancos chineses anunciaram no mesmo dia que promoverão de forma constante a implementação das políticas. Dados oficiais mostram que as vendas de bens de consumo aumentaram 5% em relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2025, e as vendas de serviços subiram 5,3%, proporcionando forte suporte ao crescimento sustentado da economia chinesa.

Olhando para o futuro, a vitalidade e o potencial do supergrande mercado da China serão ainda mais estimulados à medida que várias políticas para expandir o consumo continuarem em vigor, disse Wang.