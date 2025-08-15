Palestina | China aumenta ajuda à agência da ONU para refugiados

A China assinou na quarta-feira um acordo para contribuir com a agência da ONU para os refugiados palestinianos (UNRWA) e pediu apoio internacional contínuo ao órgão, que afirma enfrentar uma «crise existencial» devido à guerra em Gaza e a um grave défice de financiamento.

O acordo de contribuição, parte da doação anual de Pequim, foi assinado na capital jordaniana por Zeng Jixin, chefe do escritório da China no Estado da Palestina, e Karim Amer, director da UNRWA.

Zeng elogiou o que chamou de papel «indispensável» da UNRWA na prestação de assistência humanitária a milhões de refugiados palestinianos. Ele disse que a China aumentou a sua doação anual e forneceu suprimentos médicos e outros tipos de ajuda desde o início do conflito em Gaza.

«A China apela à comunidade internacional para que continue a apoiar a UNRWA», disse Zeng, acrescentando que Pequim está pronta para trabalhar no sentido de pôr fim aos combates e alcançar uma solução justa e duradoura com base num quadro de dois Estados.

A UNRWA enfrenta uma grave crise de financiamento depois de vários países doadores importantes terem suspendido as suas contribuições, na sequência de acusações israelitas de que uma dúzia de funcionários da agência participaram nos ataques liderados pelo Hamas em 7 de Outubro. Embora muitos doadores tenham retomado o financiamento desde então, a agência afirma que ainda enfrenta «enormes» desafios financeiros.

Juliette Touma, directora de comunicação da UNRWA, disse que a agência também está a passar por uma «crise existencial» no meio do conflito devastador em Gaza, onde pelo menos 340 dos seus funcionários foram mortos desde o início da guerra.

«A China tem sido uma amiga querida dos refugiados palestinianos, uma amiga querida da UNRWA. As suas contribuições são sempre bem-vindas», disse Touma, expressando gratidão pelo apoio de Pequim.