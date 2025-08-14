Lai Chi Vun | Banhos e diversão em “Mr. Bubbles Summer Splash Bazaar”

De antiga povoação com uma indústria de construção naval a lugar de entretenimento para miúdos e graúdos: esta é a nova fase de Lai Chi Vun, em Coloane, que recebe agora o evento “Mr.Bubbles Summer Splash Bazaar”. Trata-se de um bazar que junta as brincadeiras de Verão na piscina com a realização de mercados e actividades culturais, organizado pelo grupo Galaxy.

Os eventos decorrem em torno do tema “Família Mr. Bubbles” entre os dias 16 de Agosto e 28 de Setembro, sempre aos sábados e domingos, para que as famílias possam aproveitar, da melhor forma, os fins de semana.

Segundo um comunicado da Galaxy sobre esta iniciativa, “as crianças podem brincar e refrescar-se na piscina, deslizar em escorregas e participar em desafios com pistolas de água”, sendo que a área do mercado apresenta “marcas criativas locais com oferta de produtos temáticos, artesanato e refrescos, a fim de celebrar a diversidade e a vitalidade das indústrias culturais e criativas de Macau”. Haverá ainda espaço para “instalações fotográficas de grande dimensão e actuações ao vivo para completar o ambiente festivo, criando-se momentos memoráveis para visitantes de todas as idades”.

O grupo Galaxy diz querer “levar marcas originais locais para esta comunidade, apoiar o crescimento dos sectores culturais e criativos de Macau e revitalizar os Estaleiros de Lai Chi Vun como um lugar dinâmico e acolhedor para famílias”.

A operadora de jogo disponibiliza um shuttle-bus gratuito a cada 40 minutos para os estaleiros de Lai Chi Vun a partir do empreendimento Galaxy Macau.