Acidente | Jogador da selecção de futebol entre as vítimas mortais

O extremo direito da selecção de futebol de Macau, Leon Ng Lai Teng, com apenas 20 anos, morreu na segunda-feira num acidente de automóvel, de acordo com o clube em que jogava, Cheng Fung, que expressou pesar e condolências. Leong foi a quarta vítima mortal a ser confirmada pelas autoridades.

“Em nome de todos os jogadores e funcionários [no Cheng Fung], gostaríamos de expressar as nossas mais sinceras condolências à família de Leon Ng Lai Teng”, avançou o clube no Facebook, manifestando-se disponível para fazer o “melhor para prestar toda a assistência e apoio necessários à família”.

O acidente ocorreu por volta das 06h da manhã de segunda-feira, quando um veículo de cinco passageiros transportando sete pessoas, conduzido por uma jovem com 20 anos, se despistou e embateu contra barreiras de betão na margem da estrada.

Os três dos ocupantes que sobreviveram ao trágico acidente continuavam ontem hospitalizados, de acordo com a polícia. “Ao tomarmos conhecimento desta trágica notícia, todos no clube ficaram tomados por uma tristeza infinita e um profundo pesar”, revelou o Cheng Fung nas redes sociais.