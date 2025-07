MNE | China manifesta vontade de reforçar parceria com UE antes de cimeira

A China manifestou ontem a intenção de reforçar a parceria com a União Europeia (UE), antes da cimeira bilateral que se realiza esta semana em Pequim, num contexto marcado por tensões comerciais e disputas geopolíticas.

“O país espera que a reunião com os líderes europeus envie um sinal positivo à comunidade internacional de que ambas as partes estão empenhadas em fortalecer a sua parceria e defender conjuntamente o multilateralismo e a cooperação aberta”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun.

O diplomata indicou que as relações entre a China e a UE atravessam “um momento crucial”, com “novas oportunidades e desafios”, e que a cimeira servirá para “reforçar a comunicação estratégica” e “aprofundar o diálogo e a cooperação”, numa altura de crescente instabilidade global.

Segundo Guo, a relação bilateral produziu “resultados frutíferos” ao longo dos últimos 50 anos, tanto no plano económico como na criação de mecanismos de cooperação internacional.

A cimeira China – UE realiza-se na quinta-feira, em Pequim, para assinalar os 50 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre as duas partes. É esperada a participação do Presidente chinês, Xi Jinping, da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Este último afirmou na segunda-feira que a relação entre a China e a UE tem um papel “crucial” a nível global e manifestou a intenção de discutir com as autoridades chinesas todos os pontos da agenda comum. Bruxelas já indicou que abordará temas como o acesso ao mercado chinês, a guerra na Ucrânia, as alterações climáticas e a situação no Médio Oriente.