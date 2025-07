Jogo | Seaport estima subida de 9% das receitas no segundo semestre

De acordo com a mais recente projecção dos analistas da Seaport Research Partners, a indústria do jogo de Macau pode registar um aumento anual de 9 por cento das receitas brutas durante o segundo semestre do ano.

A melhoria da performance do sector é esperada devido à recuperação da velocidade do crescimento verificada nos últimos meses. Recorde-se que, segundo os dados da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), os casinos do território facturaram 113,03 mil milhões de patacas em receitas brutas na segunda metade do ano passado.

O analista da Seaport Research Partners Vitaly Umansky aponta agora para um crescimento anual de 7 por cento das receitas brutas acumuladas em 2025, face aos 226,78 mil milhões de patacas apurados no ano passado.

“A longo prazo, as mudanças nas quotas de mercado podem beneficiar a Sands China e a Galaxy Entertainment Group, enquanto os operadores mais pequenos deveriam registar uma perda de quota de mercado”, indica o analista, citado pelo portal GGR Asia. Umansky acrescenta que esse impacto pode ser mais intenso se a recuperação do mercado de massas base ultrapassar as expectativas actuais, trazendo um crescimento global da indústria mais acentuado.