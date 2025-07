Segurança | Pequim defende respeito pela lei após proibição de saída a cidadão dos EUA

A China defendeu ontem que todos devem respeitar as suas leis, após notícias de que um funcionário do Governo dos Estados Unidos está impedido de sair do país desde Abril por alegadas razões de segurança nacional.

“Independentemente de se tratar de um cidadão chinês ou estrangeiro, todos devem respeitar as leis chinesas enquanto estiverem na China”, declarou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

Guo sublinhou que a China é um Estado de direito e que gere os assuntos de entrada e saída do território “de acordo com a lei”, recusando-se, no entanto, a fornecer detalhes específicos sobre o caso.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o cidadão em causa é um funcionário do Departamento do Comércio dos EUA, de origem chinesa e ex-militar, que viajou em Abril para a cidade de Chengdu por motivos pessoais. À chegada, foi informado de que não poderia deixar o país.

Fontes citadas pelo mesmo jornal indicam que o caso poderá estar relacionado com uma suposta omissão na declaração do seu estatuto de funcionário público durante o pedido de visto.

Embora não tenha sido formalmente acusado, o cidadão terá sido posteriormente transferido para Pequim, acompanhado por um representante consular dos EUA. O seu paradeiro actual não foi confirmado.

De acordo com o South China Morning Post, as chamadas “proibições de saída” são aplicadas na China a cidadãos locais ou estrangeiros envolvidos em litígios civis, investigações criminais ou considerados ameaça à segurança nacional.