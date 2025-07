Influenza | Número de casos cresce para o dobro em Junho

Em Junho, foram registados mais do dobro de casos de infecções influenza em comparação com Maio. Os números foram revelados pelos Serviços de Saúde na sexta-Feira, com a publicação dos dados sobre as doenças de declaração obrigatória.

De acordo com os dados oficiais, em Junho houve 1.262 casos de influenza, o que representou mais do dobro de casos em comparação com Maio, quando tinham sido registadas 401 ocorrências. Em relação ao período homólogo, registou-se um aumento de 30,5 por cento, face às 967 ocorrências.

Em Junho, os Serviços de Saúde registaram um total de 1.616 casos de doenças de declaração obrigatória. Além dos casos de influenza, verificaram-se também 153 ocorrências de infecções por enterovírus, 58 por escarlatina e 22 por Salmonella. As restantes 121 ocorrências não foram identificadas, no comunicado de sexta-Feira.

Os 153 casos de infecção por enterovírus, significam uma diminuição de 86,2 por cento em relação aos 1.112 casos registados no período homólogo de 2024, mas apontam para um aumento de 2,8 vezes em relação aos 40 casos registados de Maio.

No mês passado contabilizaram-se ainda 22 casos de infecção por Salmonella, o que correspondeu a um aumento de 37,5 por cento em relação aos 16 casos registados no mês homólogo de 2024. Quando é feita a comparação com Maio, contabiliza-se um aumento de 22,2 por cento em relação aos 18 casos desse mês.