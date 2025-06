Reciclagem | Associação ecológica defende incentivos e multas

A Associação de Ecologia de Macau espera que o Governo crie um mecanismo de incentivos e penalizações para promover a reciclagem de resíduos, depois de o Relatório do Estado do Ambiente de Macau 2024 ter demonstrado que não só aumentou a produção de resíduos per capita, como também diminuiu o volume de resíduos recicláveis recolhidos, que passou de uma taxa de 24,5 por cento em 2021 para 21,7 por cento no ano passado.

Em declarações ao jornal Ou Mun, o vice-presidente da associação Joe Chan destacou a falta de eficácia da reciclagem, algo que só com pode ser alterado com incentivos. Para tal, refere que as leis devem ser alteradas para incentivar a redução de resíduos e a separação de lixo e que se devem cobrar multas para quem não separa o lixo.

O ambientalista argumentou que desde a pandemia, as entregas ao domicílio de refeições e bebidas aumentaram consideravelmente, assim como as encomendas de taobao, criando mais lixo e subcarga para o tratamento de resíduos. Joe Chan acha também que o programa de pontos verdes não é aliciante.