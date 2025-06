SMG | Nova tempestade tropical daqui a três dias

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) anunciaram ontem a ocorrência, no prazo de três dias, de uma tempestade tropical que deverá passar pela ilha de Hainão e zona oeste da província de Guangdong, tendo origem num sistema de baixas pressões no Mar do Sul da China.

Prevê-se que este sistema se intensifique dentro de dois dias, e que deverá deslocar-se em direcção à região entre a Ilha de Hainan e a província de Guangdong (Oeste) até ao final da semana, podendo trazer chuvas fortes, ventos intensos e agitação marítima. Entretanto, os SMG apontam para a previsão de tempo muito quente para hoje, com céu geralmente pouco nublado e vento fraco.

As temperaturas devem oscilar entre os 27 e 33ºC, sendo que a humidade relativa no ar se deverá situar entre os 65 e 95 por cento. Já ontem, os SMG explicavam no seu website que estas temperaturas se devem à influência “de um anticiclone em grande altitude”.