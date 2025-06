GP | Jaguar que venceu em Macau em 1984 regressou às pistas

Os mais de setenta anos de história do Grande Prémio de Macau fazem-se de pessoas, máquinas e grandes momentos. Estávamos em 1984, quando Tom Walkinshaw conquistou a única vitória da Jaguar na Corrida da Guia. Após anos afastado do público, para gáudio dos aficcionados, este mesmo carro voltou às pistas pelas mãos de um entusiasta do evento de automobilismo da RAEM

Richard Meins, um empresário inglês do ramo do transporte marítimo que residiu muitos anos em Hong Kong, e que participou por diversas ocasiões no Grande Prémio de Macau, conduziu este Jaguar XJS de Grupo A na prova Historic Touring Car Challenge, uma competição para clássicos, durante o Donington Historic Festival. Este “Big Cat”, o chassis nº5 e um dos quatro XJS originais ainda existentes, está praticamente como estava em 1984, mas dada as limitações da publicidade ao tabaco, hoje ostenta as cores usadas no Campeonato Europeu de Carros de Turismo, em vez da icónica decoração preta e dourada da John Player Special (JPS) que marcou a passagem pelo Circuito da Guia.

Curiosamente, este regresso às pistas, de um carro que esteve muitos anos parado na Nova Zelândia e no Japão, estava previsto para o Autódromo Internacional do Algarve, mas o Historic Touring Car Challenge cancelou a sua prova no início de Abril em Portimão. Sendo assim, foi em terras de Sua Majestade que Richard Meins fez a sua primeira corrida com o carro britânico.

“O carro venceu em 1984 em Macau, por isso sou um grande fã deste modelo”, explicou Ricard Meins à revista inglesa Motorsport News. “Ainda tenho as fotografias que tirei nesse fim de semana em Macau”, recordou este ávido coleccionador de carros de competição clássicos e que, além de conduzir, apoiou vários pilotos no Grande Prémio de Macau.

Em Donington Park, Richard Meins partilhou o imponente Jaguar XJS, equipado com um motor V12 de 5.3 litros, com Jack Tetley, e terminaram em sexto lugar da geral, vencendo na sua classe. Richard Meins só tinha guiado o carro uma ou duas vezes anteriormente, mas planeia participar em mais rondas do Historic Touring Car Challenge com o XJS de 1984. “Vamos tentar colocá-lo em pista com mais frequência agora”, disse ainda Ricard Meins, que revelou estar a ponderar uma participação no Silverstone Festival em Agosto com este exemplar muito raro e marcante da história dos carros de turismo dos anos 1980.

Estreia de uma decoração icónica

No Verão de 1984, Tom Walkinshaw aceitou o desafio da organização portuguesa do Grande Prémio para viajar no final desse ano até Macau. Com o título europeu no bolso, o piloto e chefe de equipa inglês fez-se acompanhar por um dos seus pilotos habituais, o alemão Hans Heyer. A Corrida da Guia era um feudo da BMW e o controverso inglês queria colocar um ponto final no domínio bávaro na prova. Para isso, contou com o precioso apoio da JPS, que estava a relançar a marca, decorando os seus carros com as famosas cores preta e dourada que mais tarde seriam eternizadas nos Lotus de Ayrton Senna. Na altura, a Corrida da Guia acontecia três semanas antes dos 1000 km de Bathurst, outra prova importante no calendário mundial das corridas de carros de Turismo, e assim a TWR fez um “dois em um”.

A corrida de 100 milhas nas ruas de Macau não teria muita história, tal o domínio dos carros construídos nas oficinas de Kidlington face à concorrência encabeçada pelos dois BMW 635i oficiais da Schnitzer, guiados por Hans Stuck e Dieter Quester, e pintados pela rival Marlboro. Tom Walkinshaw terminou em primeiro e Hans Heyer e m segundo.

No final da corrida, citado pelo jornal português Autosport, Tom Walkinshaw disse: “O circuito é fantástico. Apertado, mas com muitas curvas, subidas e descidas, o que fez com que a corrida se tornasse obrigatoriamente difícil. Mas eu gosto de coisas difíceis e, para mim, a corrida foi óptima do princípio ao fim. Diverti-me e, como fomos bem recebidos, esperamos voltar a correr em Macau.”

Os Jaguar foram novamente convidados pela Comissão do Grande Prémio de Macau para correr em 1985, mas Tom Walkinshaw tinha outros planos para os seus carros. Felizmente, graças a Richard Meins continuaremos a ver este belíssimo carro nas pistas.