Orquestra de Macau | Mahler em destaque em concerto no CCM

Está marcado para o dia 7 de Junho o espectáculo “Mahler: A Infinidade do Titã”, protagonizado pela Orquestra de Macau no Centro Cultural de Macau. Neste concerto, o maestro da Orquestra, Lio Kuokman, promete “brilhar” também como pianista

O grande auditório do Centro Cultural de Macau (CCM) acolhe, a partir das 20h do dia 7 de Junho, mais um espectáculo integrado na temporada 2024-2025 da Orquestra de Macau (OM). Trata-se de “Mahler: A Infinidade do Titã”, dedicado ao compositor e maestro checo Gustav Mahler, em que o próprio director musical e maestro principal da OM, Lio Kuokman, irá também fazer solos de piano neste espectáculo.

Segundo uma nota do Instituto Cultural (IC), serão interpretadas “obras-primas de Ravel e Mahler”, o que irá conduzir “o público pelo universo musical destes dois gigantes da música”. Natural de Macau, Lio Kuokman é “um dos maestros chineses mais proeminentes no panorama internacional”, refere o IC, tendo este sido aclamado pela publicação “Philadelphia Inquirer” como um “talento de regência surpreendente”.

Em 2014, Lio Kuokman conquistou três prémios no Concurso Internacional de Regência Svetlanov, em Paris, tendo posteriormente sido o primeiro maestro assistente chinês da Orquestra de Filadélfia. Foi também o primeiro maestro chinês a dirigir a Orquestra Sinfónica de Viena num concerto da temporada regular, nos 121 anos de história da orquestra, testemunhando o seu percurso musical de excelência.

Grandes composições

Neste concerto, Lio Kuokman actuará como maestro e solista de piano na interpretação do “Concerto para Piano e Orquestra em Sol Maior” de Maurice Ravel, compositor e pianista francês. Trata-se, segundo a mesma nota do IC, de uma “obra marcada por influências de jazz e blues, cujos ritmos inovadores, técnicas polifónicas elaboradas e orquestração com percussão dinâmica proporcionam uma experiência electrizante — desde o enérgico primeiro andamento até ao deslumbrante ‘finale'”.

Por sua vez, a segunda parte do concerto será pautada pela “Sinfonia nº 1 em Ré Maior”, conhecida pelo nome de “Titã” de Mahler, naquela que foi a sua primeira grande composição, de finais do século XIX. O público poderá assistir a “uma actuação majestosa com cerca de cem músicos no palco, ilustrando um poema sinfónico sobre a fusão da humanidade com a natureza”.

O concerto durará aproximadamente 1 hora e 45 minutos, com um intervalo. Os bilhetes já estão disponíveis a preços que vão das 150 às 300 patacas.