Automobilismo | Surge projecto para nova pista em Zhuhai

Com uma nuvem muito negra a pairar sobre o futuro do Circuito Internacional de Zhuhai, eis que surge uma potencial boa notícia para os adeptos do automobilismo da Grande Baía: um projecto para um novo circuito permanente na cidade chinesa adjacente à RAEM.

Segundo o jornal Ta Kung Pao, de Hong Kong, o Governo Provincial de Guangdong publicou recentemente o documento “Medidas para Promover o Desenvolvimento de Turismo de Alta Qualidade e Acelerar a Construção de uma Província Turística Forte”, que propõe, pela primeira vez, a criação de um “Círculo Industrial de Cultura e Turismo da Grande Baía”, oferecendo apoio político ao desenvolvimento integrado da cultura e do turismo na região. Com isto, poderá vir a surgir o primeiro complexo industrial e turístico temático de desporto motorizado na Grande Baía.

O projecto do Circuito Internacional Zhuhai Chaoyue foi recentemente apresentado no Ocean Spring Resort de Zhuhai, situado em Doumen, não muito longe do aeroporto da cidade, com um investimento inicial de 250 milhões de renminbis.

De acordo com as primeiras informações, o projecto deste circuito prevê acolher provas como a Fórmula 3 e fomentar o desenvolvimento colaborativo entre os sectores do desporto motorizado, eventos culturais e indústria de exposições. O plano inclui a realização de várias provas internacionais por ano e prevê a colaboração com Hong Kong e Macau para ligar cidades como Jiangmen e Zhongshan, promovendo o “turismo de múltiplas paragens” e impulsionando o desenvolvimento inovador da “economia de eventos + turismo cultural”.

Segundo Zhou Jian, Diretor-Geral Executivo da China Travel Service (Zhuhai) Ocean Spring Resort Co., o circuito – com certificação de Grau 3 da FIA – incluirá ainda uma pista de karting, pista de drift e um espaço interior de 2.400 m² para exposições e eventos relacionados com o setor automóvel. Com mais de 50 eventos internacionais projetados anualmente, o objetivo é tornar-se um “super IP” que una corridas, lazer e turismo sob um mesmo conceito.

A primeira fase do projecto do Circuito Internacional Zhuhai Chaoyue incluirá infraestruturas de corrida profissionais com certificação internacional, bem como instalações de apoio. Este projecto ambiciona não só preencher “uma lacuna no sector de desporto motorizado de alta gama em Zhuhai, como também promoverá a modernização das indústrias culturais, desportivas e turísticas da Grande Baía através da realização de corridas internacionais e eventos culturais temáticos ligados ao automobilismo.”

Incertezas no ar

No Verão passado, a empresa malaia LBS Bina Group Bhd anunciou que vendeu a sua participação no Circuito Internacional de Zhuhai (ZIC) – o primeiro circuito permanente construído no Interior da China – por 124,7 milhões de ringgits (cerca de 214,15 milhões de patacas). Numa declaração apresentada à Bursa Malaysia Securities Bhd, o grupo informou que a sua subsidiária, Dragon Hill Corporation Ltd, vendeu a totalidade da sua participação na Lamdeal Investments Ltd (LIL) à Huafa Urban Operation (HK) Ltd, um conhecido operador imobiliário. A LIL detinha 60 por cento da Zhuhai International Circuit Limited (ZICL), operadora do circuito.

Erguido em 1996 com o intuito de receber o primeiro Grande Prémio da China de Fórmula 1 — algo que nunca se concretizou — o ZIC foi, ainda assim, o motor inicial do automobilismo do país e uma referência no automobilismo asiático. Desde a sua abertura, acolheu várias provas internacionais, como o FIA GT, A1 GP ou o Intercontinental Le Mans Series. Nos últimos anos, a administração da pista optou por organizar os seus próprios eventos, abdicando das mais custosas provas internacionais.

Apesar de ter recebido, no passado, competições automobilísticas da RAEM, o ZIC tem vindo a perder protagonismo no desporto motorizado local, devido aos preços elevados, à disponibilidade limitada e à redução da actividade desportiva em prol das mais lucrativas actividades comerciais. O futuro do circuito permanece incerto: sabe-se apenas que os contratos de arrendamento entre as equipas residentes e o circuito foram congelados e não estão a ser renovados. A homologação da pista também estará prestes a expirar, sendo necessária uma nova certificação para que continue a receber competições no futuro.

No entanto, no fim de semana de 14 e 15 de Junho, o ainda único circuito de Zhuhai irá acolher a terceira prova da temporada do Campeonato da China de Fórmula 4.