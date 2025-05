DSAT | Carreira para Praia de Hac Sá aos fins-de-semana

A Direcção dos Serviço para os Assuntos de Tráfego (DSAT) anunciou ontem o ajuste de carreiras de autocarro para disponibilizar mais frequências com destino à Praia de Hac Sá. A partir de domingo, e até 31 de Agosto, a carreira nocturna N3 terá o seu percurso estendido até à Praia de Hac Sá e, entre 14 de Junho e 24 de Agosto, aos sábados e domingos, entrará em funcionamento a carreira sazonal 26AT.

Apesar de a DSAT não ter especificado o trajecto da carreira, em anos anteriores o autocarro 26AT ligava a Bacia Norte do Patane à Praia de Hac Sá. Por outro lado, considerando que a Universidade de Macau (UM) estará em período de férias de Verão desde o início de Junho até ao início de Agosto, prevê-se uma redução no fluxo de passageiros com destino à UM.

Como tal, e tendo em conta o uso racional dos recursos públicos, as carreiras 71 e 72 vão passar a ter intervalos ajustados para 15 a 20 minutos entre 9 de Junho e 3 de Agosto. Durante o mesmo período, a carreira 701XS será temporariamente suspensa.